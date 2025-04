Homem é espancado ao ser flagrado sem roupas com sobrinho em banheiro de pastelaria Foto: Leitor | Folha VitóriaO menino tem 4 anos e o suspeito foi autuado por estupro e resistência à prisão. A polícia teve que usar... Folha Vitória|Do R7 29/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h21 ) twitter

Foto: Leitor | Folha Vitória

Suspeito de estupro, um homem de 40 anos foi espancado e acabou detido na noite desta segunda-feira (28), no bairro Alecrim, em Vila Velha, após se trancar no banheiro de uma pastelaria com um menino de 4 anos, seu sobrinho.

