Homem é morto a pauladas na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Folha Vitória|Do R7
21/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h38 )

Polícia investiga ataque a tiros que deixou um morto e outro ferido em Linhares/Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Um homem morreu após ser espancado com um pedaço de pau nas proximidades da Rodovia do Sol, na entrada do bairro Santa Paula, na região 5, em Vila Velha. O crime ocorreu na noite de domingo (20) e a vítima não foi identificada no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este crime chocante.

