Homem é morto a tiros durante confronto em escadaria de Vitória
Foto: TV Vitória/ Reprodução O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (26), durante uma troca de tiros no Morro Santos...
Foto: TV Vitória/ Reprodução Um homem foi morto durante uma troca de tiros com uma equipe da Polícia Militar e acabou morrendo em uma escadaria no Morro Santos Reis, localizado em Vitória. O caso foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (26) e a vítima foi alvejada com sete tiros.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
