Homem é morto a tiros durante confronto em escadaria de Vitória Foto: TV Vitória/ Reprodução O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (26), durante uma troca de tiros no Morro Santos... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: TV Vitória/ Reprodução Um homem foi morto durante uma troca de tiros com uma equipe da Polícia Militar e acabou morrendo em uma escadaria no Morro Santos Reis, localizado em Vitória. O caso foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (26) e a vítima foi alvejada com sete tiros.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Razer apresenta linha Kraken Kitty V3, agora com conectividade total

Feirão zera dívidas oferece 100% de descontos em juros

Governo federal terá R$ 30 bilhões para melhorias no Minha Casa, Minha Vida