Homem é morto a tiros e abandonado na calçada em Cariacica Imagens da câmera de segurança durante o crime (Foto/reprodução: TV Vitória)Vítima foi executada com três disparos na cabeça. Polícia... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h38 )

Folha Vitória

Imagens da câmera de segurança durante o crime (Foto/reprodução: TV Vitória) Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na madrugada de quinta-feira (21), no bairro Campo Grande, em Cariacica. Imagens de videomonitoramento mostram quando dois suspeitos retiram a vítima do carro e a deixam caída já sem vida na calçada. Em seguida, eles entram no veículo e fogem.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

