Homem é morto a tiros e abandonado na calçada em Cariacica
Imagens da câmera de segurança durante o crime (Foto/reprodução: TV Vitória)Vítima foi executada com três disparos na cabeça. Polícia...
Imagens da câmera de segurança durante o crime (Foto/reprodução: TV Vitória) Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na madrugada de quinta-feira (21), no bairro Campo Grande, em Cariacica. Imagens de videomonitoramento mostram quando dois suspeitos retiram a vítima do carro e a deixam caída já sem vida na calçada. Em seguida, eles entram no veículo e fogem.
Imagens da câmera de segurança durante o crime (Foto/reprodução: TV Vitória) Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na madrugada de quinta-feira (21), no bairro Campo Grande, em Cariacica. Imagens de videomonitoramento mostram quando dois suspeitos retiram a vítima do carro e a deixam caída já sem vida na calçada. Em seguida, eles entram no veículo e fogem.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: