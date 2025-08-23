Homem é morto com nove tiros em Cariacica Foto: Reprodução/ TV VitóriaVítima de 27 anos foi atingida por pelo menos nove disparos na cabeça; criminosos fugiram e ainda não foram... Folha Vitória|Do R7 23/08/2025 - 16h22 (Atualizado em 23/08/2025 - 16h22 ) twitter

Foto: Reprodução/ TV Vitória

Um homem de 27 anos foi morto a tiros em Castelo Branco, Cariacica, na madrugada deste sábado (23). A vítima foi surpreendida no meio da rua por criminosos armados, que atiraram diversas vezes e fugiram em seguida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse crime.

