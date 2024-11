Homem é morto em passarela da Rodovia do Contorno em Cariacica Homem é morto em passarela da Rodovia do Contorno em Cariacica Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é morto em passarela da Rodovia do Contorno em Cariacica

Um homem foi assassinato a tiros no momento em que passava por uma passarela da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Rosa Nova da Penha, em Cariacica. O caso foi registrado neste domingo (20).Segundo a Polícia Militar, o homem, que estava sem documentos, foi encontrado caído no meio da passarela. Moradores que passavam no local também não reconheceram a vítima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Esposa esfaqueia o marido durante discussão em Santa Teresa

ES registra aumento de 800% em casos de coqueluche

Rapaz atira em primo durante briga em almoço de família na Serra