Homem é preso ao invadir agência bancária na Reta da Penha para furtar fios
Foto: Divulgação/Guarda de VitóriaO crime foi praticado de madrugada e o suspeito foi flagrado por um segurança do banco. Ele estava...
Foto: Divulgação/Guarda de Vitória
Um homem de 49 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (12) suspeito de furtar fios de cobre de uma agência bancária localizada na Reta da Penha, em Santa Lúcia, Vitória. A agência teve seu funcionamento suspenso pela manhã.
Foto: Divulgação/Guarda de Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: