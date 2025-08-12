Homem é preso ao invadir agência bancária na Reta da Penha para furtar fios Foto: Divulgação/Guarda de VitóriaO crime foi praticado de madrugada e o suspeito foi flagrado por um segurança do banco. Ele estava... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Guarda de Vitória

Um homem de 49 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (12) suspeito de furtar fios de cobre de uma agência bancária localizada na Reta da Penha, em Santa Lúcia, Vitória. A agência teve seu funcionamento suspenso pela manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

Leia Mais em Folha Vitória:

Direita e esquerda se unem em debate sobre ‘adultização’ denunciada por Felca

Cadela abandonada na Rodovia do Sol dá à luz três filhotes

Exportações de café do ES caem 13% em julho e receita recua 19%