Homem é preso ao invadir agência bancária na Reta da Penha para furtar fios

Foto: Divulgação/Guarda de VitóriaO crime foi praticado de madrugada e o suspeito foi flagrado por um segurança do banco. Ele estava...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Divulgação/Guarda de Vitória
Um homem de 49 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (12) suspeito de furtar fios de cobre de uma agência bancária localizada na Reta da Penha, em Santa Lúcia, Vitória. A agência teve seu funcionamento suspenso pela manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

