Homem é preso ao tentar furtar carro de locadora no Aeroporto de Vitória

Foto: Reprodução/Tv VitóriaSuspeito já havia levado outros dois veículos da mesma empresa neste ano, segundo informações de um gerente...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Tv Vitória Um homem foi preso em flagrante ao tentar furtar um carro de uma locadora que funciona no Aeroporto de Vitória, na noite de quinta-feira (28). Segundo funcionários, o suspeito já havia levado outros dois veículos da mesma empresa apenas neste ano.

