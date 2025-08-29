Homem é preso ao tentar furtar carro de locadora no Aeroporto de Vitória Foto: Reprodução/Tv VitóriaSuspeito já havia levado outros dois veículos da mesma empresa neste ano, segundo informações de um gerente... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h58 ) twitter

Foto: Reprodução/Tv Vitória Um homem foi preso em flagrante ao tentar furtar um carro de uma locadora que funciona no Aeroporto de Vitória, na noite de quinta-feira (28). Segundo funcionários, o suspeito já havia levado outros dois veículos da mesma empresa apenas neste ano.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

