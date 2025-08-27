Homem é preso após ataque a ônibus na região de São Pedro Foto: Úrsula Ribeiro/TV VitóriaNa noite de terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h39 ) twitter

Foto: Úrsula Ribeiro/TV Vitória Um homem, de 21 anos, identificado como Breno da Silva Souza, foi preso suspeito de participar dos ataques contra ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Durante a noite desta terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

