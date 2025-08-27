Homem é preso após ataque a ônibus na região de São Pedro
Foto: Úrsula Ribeiro/TV VitóriaNa noite de terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória
Foto: Úrsula Ribeiro/TV Vitória Um homem, de 21 anos, identificado como Breno da Silva Souza, foi preso suspeito de participar dos ataques contra ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Durante a noite desta terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados.
Foto: Úrsula Ribeiro/TV Vitória Um homem, de 21 anos, identificado como Breno da Silva Souza, foi preso suspeito de participar dos ataques contra ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Durante a noite desta terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: