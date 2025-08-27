Logo R7.com
Homem é preso após ataque a ônibus na região de São Pedro

Foto: Úrsula Ribeiro/TV VitóriaNa noite de terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Úrsula Ribeiro/TV Vitória Um homem, de 21 anos, identificado como Breno da Silva Souza, foi preso suspeito de participar dos ataques contra ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Durante a noite desta terça-feira (26), sete ônibus foram apedrejados.

