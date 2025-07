Homem é preso após irmã acionar botão do pânico em Vitória Vítima acionou o botão do pânico (Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória)Mulher foi ameaçada de morte pelo irmão durante uma... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 07h57 ) twitter

Vítima acionou o botão do pânico (Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória) Um homem, de 56 anos, foi detido por agentes da Guarda Municipal de Vitória, no domingo (20), após ameaçar matar a própria irmã. A equipe prendeu o suspeito após a vítima acionar o botão do pânico.

