Homem é preso após jogar pedra em ônibus em Vila Velha
Foto: Reprodução/TV VitóriaO coletivo, que faz a linha 508, passava pela Avenida Luciano das Neves, quando foi atingido
Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem identificado como Ederson da Silva, de 23 anos, foi preso após jogar uma pedra contra um ônibus do Transcol na manhã de terça-feira (26), em Vila Velha. O coletivo, que faz a linha 508, que vai do Terminal de Laranjeiras, na Serra para o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, passava pela Avenida Luciano das Neves, quando foi atingido.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
