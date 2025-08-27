Logo R7.com
Homem é preso após jogar pedra em ônibus em Vila Velha

Foto: Reprodução/TV VitóriaO coletivo, que faz a linha 508, passava pela Avenida Luciano das Neves, quando foi atingido

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem identificado como Ederson da Silva, de 23 anos, foi preso após jogar uma pedra contra um ônibus do Transcol na manhã de terça-feira (26), em Vila Velha. O coletivo, que faz a linha 508, que vai do Terminal de Laranjeiras, na Serra para o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, passava pela Avenida Luciano das Neves, quando foi atingido.

