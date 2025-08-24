Logo R7.com
Homem é preso após tentar matar a mãe idosa: “Estou com muito medo”

Reprodução/TV VitóriaA vítima contou que o filho é usuário de drogas e fica agressivo. A idosa revelou que, desta vez, ele tentou enforcá...

Folha Vitória

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de tentar matar a própria mãe, uma idosa de 66 anos, dentro de casa, no bairro Vila Batista, em Vila Velha, na noite deste sábado (23).

