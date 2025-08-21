Homem é preso por venda ilegal de armas pelo Whatsapp e redes sociais Foto: Reprodução/TV VitóriaGabriel Mateus das Neves, de 30 anos, foi detido em casa, em Viana. Segundo a polícia, ele já havia sido... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem suspeito de vender armas e munições através de um aplicativo de mensagens e das redes sociais foi preso no bairro Vila Bethânia, em Viana, no último dia 14 e já virou réu em ação penal.

Para mais detalhes sobre essa prisão e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Sedu nomeia agentes de suporte educacional aprovados em concurso

Reciclagem vira diversão em evento gratuito no Centro de Vitória

Mulher é presa suspeita de provocar incêndio criminoso em Guaçuí