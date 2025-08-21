Homem é preso por venda ilegal de armas pelo Whatsapp e redes sociais
Foto: Reprodução/TV VitóriaGabriel Mateus das Neves, de 30 anos, foi detido em casa, em Viana. Segundo a polícia, ele já havia sido...
Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem suspeito de vender armas e munições através de um aplicativo de mensagens e das redes sociais foi preso no bairro Vila Bethânia, em Viana, no último dia 14 e já virou réu em ação penal.
Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem suspeito de vender armas e munições através de um aplicativo de mensagens e das redes sociais foi preso no bairro Vila Bethânia, em Viana, no último dia 14 e já virou réu em ação penal.
Para mais detalhes sobre essa prisão e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa prisão e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: