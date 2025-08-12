Homem é preso suspeito de matar ex-esposa na frente do filho na Serra
Foto: Rede Social/ ReproduçãoO caso aconteceu na manhã de segunda-feira (11) e a vítima identificada como Dinah Marinho Amorim
Foto: Rede Social/ Reprodução Um homem, de 32 anos, foi preso suspeito de matar a ex-esposa, de 27 anos, a facadas dentro da própria casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra. O caso foi registrado durante a manhã desta segunda-feira (11) e a vítima identificada como Dinah Marinho Amorim.
Foto: Rede Social/ Reprodução Um homem, de 32 anos, foi preso suspeito de matar a ex-esposa, de 27 anos, a facadas dentro da própria casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra. O caso foi registrado durante a manhã desta segunda-feira (11) e a vítima identificada como Dinah Marinho Amorim.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acontecimento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acontecimento.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: