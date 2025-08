Homem flagrado saindo de carro de empresário morto em Vitória é preso Suspeito foi visto saindo do carro do empresário Carlos José Pereira. Foto: Câmera de vigilância e Acervo pessoalDe acordo com a Polícia... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 22h57 ) twitter

Suspeito foi visto saindo do carro do empresário Carlos José Pereira. Foto: Câmera de vigilância e Acervo pessoal O homem flagrado saindo do carro de Carlos José Pereira, de 63 anos, em um posto de combustíveis na Reta da Penha, em Vitória, foi preso pela polícia como principal suspeito de envolvimento na morte do empresário. As autoridades trabalham com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso intrigante.

