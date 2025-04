Homem furta carne em mercado de Vila Velha e é flagrado por câmeras Foto: VideomonitoramentoAs imagens mostram o momento em que o homem, vestindo camisa verde e mochila preta, circula pelo açougue e... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h06 ) twitter

Circuito

Foto: Videomonitoramento Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma peça de carne em um supermercado do bairro Ibes, em Vila Velha, na noite deste sábado (13). Segundo o proprietário do estabelecimento, o suspeito não é conhecido no comércio e deixou o local logo após esconder o produto na mochila.

