Homem invade hospital, empurra enfermeira e é detido em Cariacica

Homem invade hospital em Cariacica (Foto/reprodução: TV Vitória)Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (29) em hospital particular...

Folha Vitória|Do R7

Homem invade hospital em Cariacica (Foto/reprodução: TV Vitória) Um homem alterado e sob efeito de entorpecentes invadiu um hospital particular no bairro Alto Lage, na madrugada desta sexta-feira (29), em Cariacica, e agrediu uma enfermeira.

