Homem manda passageiros descerem e coloca fogo em ônibus em Cariacica

Foto:LeitorSegundo a GVBus, havia 20 passageiros no ônibus no momento do princípio de incêndio

Folha Vitória|Do R7

Foto:Leitor
Um homem mandou passageiros de um ônibus da linha 509, que faz a rota Terminal de Carapina a Terminal de Campo Grande, e ateou fogo ao coletivo na tarde desta quinta-feira (14). O crime ocorreu na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica.

