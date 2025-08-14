Homem manda passageiros descerem e coloca fogo em ônibus em Cariacica
Foto:LeitorSegundo a GVBus, havia 20 passageiros no ônibus no momento do princípio de incêndio
Foto:Leitor
Um homem mandou passageiros de um ônibus da linha 509, que faz a rota Terminal de Carapina a Terminal de Campo Grande, e ateou fogo ao coletivo na tarde desta quinta-feira (14). O crime ocorreu na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica.
Foto:Leitor
