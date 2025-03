Homem morre e outros três são baleados em bairro de Cariacica Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaCrimes aconteceram na região do bairro Flexal II neste fim de semana Folha Vitória|Do R7 24/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h07 ) twitter

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Em um intervalo de 12 horas, quatro pessoas foram baleadas no bairro Flexal II, em Cariacica, neste final de semana. Um jovem de 20 anos morreu no local e outros três foram socorridos com vida. A Polícia Militar foi acionada para atender às ocorrências e investiga as motivações dos ataques.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.

