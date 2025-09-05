Homem morre em acidente duas horas após comprar Porsche Reprodução/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do SulUm homem de 45 anos identificado como Jonas Stefanello, de Ibirubá, interior do Rio... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 23h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 23h37 ) twitter

Folha Vitória

Reprodução/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul Um homem de 45 anos identificado como Jonas Stefanello, de Ibirubá, interior do Rio Grande do Sul, morreu em um acidente de carro duas horas após adquirir o veículo, uma Porsche Cayman, nesta quinta-feira (4).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

