Homem morre em acidente duas horas após comprar Porsche

Reprodução/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul Um homem de 45 anos identificado como Jonas Stefanello, de Ibirubá, interior do Rio Grande do Sul, morreu em um acidente de carro duas horas após adquirir o veículo, uma Porsche Cayman, nesta quinta-feira (4).

