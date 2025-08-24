Logo R7.com
Homem quebra porta de vidro com soco em PA de Cariacica

Foto: Reprodução TV VitóriaO homem recebeu os primeiros cuidados ainda no PA e depois foi levado pelo Samu a outro hospital

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução TV Vitória
Um homem quebrou uma porta de vidro com um soco no Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, na noite deste sábado (23).

