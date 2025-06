Homem revoltado com divórcio incendeia metrô na Coreia do Sul Foto: Reprodução/XAtaque com gasolina aconteceu em maio; imagens do crime foram divulgadas nesta semana pela polícia sul-coreana Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 27/06/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/X Um homem de 67 anos foi indiciado por incêndio criminoso intencional e tentativa de homicídio após provocar um incêndio dentro de um vagão de metrô em Seul, capital da Coreia do Sul. O ataque aconteceu no fim de maio, mas as imagens só foram divulgadas pela polícia nesta semana.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 27 de junho de 2025

Trânsito sofre alterações para Festa de São Pedro em Vitória; veja como fica

Vitória assina ordem de serviço para obras da Guarderia Náutica neste sábado