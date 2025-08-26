Homem suspeito de arrombar e furtar clínica em Vila Velha é preso
Foto: SespSuspeito de 44 anos foi identificado por câmeras de videomonitoramento e confessou ter vendido bens furtados para comprar...
A Polícia Civil prendeu em flagrante, um homem de 44 anos suspeito de arrombar e furtar uma clínica médica no Centro de Vila Velha, na segunda-feira (25). O crime ocorreu durante a madrugada e ele teria levado cerca de R$ 600 em dinheiro e um roteador.
