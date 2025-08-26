Homem suspeito de arrombar e furtar clínica em Vila Velha é preso Foto: SespSuspeito de 44 anos foi identificado por câmeras de videomonitoramento e confessou ter vendido bens furtados para comprar... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Polícia Civil prendeu em flagrante, um homem de 44 anos suspeito de arrombar e furtar uma clínica médica no Centro de Vila Velha, na segunda-feira (25). O crime ocorreu durante a madrugada e ele teria levado cerca de R$ 600 em dinheiro e um roteador.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

RealismCraft 2.0 chega ao Minecraft e renova o sandbox

Passageiro sofre queimaduras durante ataque a ônibus em Cariacica

Filhote de jaguatirica é resgatado em Domingos Martins