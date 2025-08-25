Homem suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felca é preso em Pernambuco
Foto: Reprodução/YoutubeCayo Lucas, de 21 anos, suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi preso em Olinda, Pernambuco, na manhã desta segunda-feira, 25. A defesa dele não foi localizada.
Para saber mais sobre essa história e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
