Homem suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felca é preso em Pernambuco

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/YoutubeCayo Lucas, de 21 anos, suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi preso em Olinda, Pernambuco, na manhã desta segunda-feira, 25. A defesa dele não foi localizada.

