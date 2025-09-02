Homem tem o celular roubado na Praia de Itaparica e jovens são presos
Foto: Thiago Soares/ Folha VItóriaVítima teve o celular roubado e suspeitos foram presos na Rodovia do Sol, na Barra do Jucu
Foto: Thiago Soares/ Folha VItória Dois jovens de 19 anos, um deles armado, assaltaram um homem na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na segunda-feira (1º), por volta das 13h30. De acordo com a polícia, uma equipe que fazia patrulhamento na região recebeu informações via rádio sobre o crime e se dirigiu ao local.
