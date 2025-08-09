Logo R7.com
Homem vai parar na delegacia após tentar sair de boate sem pagar a conta

Foto: PCES/DivulgaçãoFuncionários contaram para a polícia que o rapaz passou a noite bebendo e tentou deixar a boate sem quitar o valor...

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: PCES/Divulgação Um homem foi detido pela Polícia Militar após tentar sair de uma boate, no Centro de Vila Velha, sem pagar a conta. A confusão aconteceu durante a madrugada deste sábado (9).

