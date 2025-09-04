Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homens soltam fogos perto de presídio de Vila Velha e são detidos

Foto: Reprodução/TV VitóriaO grupo de cinco homens soltou os fogos para comemorar a liberdade de dois deles, que haviam acabado de...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória
Cinco homens soltaram fogos nas proximidades do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, e acabaram detidos. A confusão aconteceu por volta de 21h20 de quarta-feira (3). Segundo a polícia, três homens foram até a penitenciária buscar dois detentos que receberam alvará de soltura.

Para saber mais sobre essa situação e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.