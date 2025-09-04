Homens soltam fogos perto de presídio de Vila Velha e são detidos Foto: Reprodução/TV VitóriaO grupo de cinco homens soltou os fogos para comemorar a liberdade de dois deles, que haviam acabado de... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h37 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória

Cinco homens soltaram fogos nas proximidades do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, e acabaram detidos. A confusão aconteceu por volta de 21h20 de quarta-feira (3). Segundo a polícia, três homens foram até a penitenciária buscar dois detentos que receberam alvará de soltura.

Para saber mais sobre essa situação e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

