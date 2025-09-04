Homens soltam fogos perto de presídio de Vila Velha e são detidos
Foto: Reprodução/TV VitóriaO grupo de cinco homens soltou os fogos para comemorar a liberdade de dois deles, que haviam acabado de...
Foto: Reprodução/TV Vitória
Cinco homens soltaram fogos nas proximidades do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, e acabaram detidos. A confusão aconteceu por volta de 21h20 de quarta-feira (3). Segundo a polícia, três homens foram até a penitenciária buscar dois detentos que receberam alvará de soltura.
Foto: Reprodução/TV Vitória
