Honor of Kings anuncia parceria com BLEACH: Thousand-Year Blood War

Honor of Kings, o MOBA mais jogado do mundo, está feliz em anunciar uma colaboração com um dos animes de TV mais assistidos do mundo, BLEACH: Thousand-Year Blood War. Até 31 de julho, os jogadores poderão entrar no icônico universo de BLEACH: Thousand-Year Blood War com gráficos temáticos, eventos, modos de jogos e visuais cativantes.

Não perca a chance de explorar essa incrível colaboração! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

