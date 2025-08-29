Hormônios “bioidênticos” na menopausa e a saúde do coração
Imagem: Freepik/ReproduçãoA menopausa é uma fase marcante na vida da mulher. Com ela, vêm não apenas sintomas como ondas de calor,...
A menopausa é uma fase marcante na vida da mulher. Com ela, vêm não apenas sintomas como ondas de calor, insônia e alterações de humor, mas também o risco cardiovascular da mulher aumenta significativamente.
A menopausa é uma fase marcante na vida da mulher. Com ela, vêm não apenas sintomas como ondas de calor, insônia e alterações de humor, mas também o risco cardiovascular da mulher aumenta significativamente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para entender mais sobre os hormônios bioidênticos e sua relação com a saúde do coração.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: