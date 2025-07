Hospital do ES terá mutirão com mil cirurgias e 5 mil exames neste sábado Foto: reprodução Ucam-UfesOs procedimentos realizados pelo Hucam-Ufes seguirão a fila de agendamento do SUS

Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h57 ) twitter

