Hospital em Vila Velha faz mutirão com 50 vagas de emprego Mutirão acontece no Complexo Ambulatorial do hospital. Foto: Divulgação/AebesCargos oferecidos pela instituição são de auxiliar administrativo... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h37 )

Mutirão acontece no Complexo Ambulatorial do hospital. Foto: Divulgação/Aebes Aqueles interessados em oportunidades de trabalho podem participar do mutirão organizado pelo Hospital Evangélico de Vila Velha. Ao todo, serão 50 vagas de emprego para as áreas administrativa e de suporte operacional.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como participar deste mutirão e garantir sua vaga!

