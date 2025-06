Hospital Santa Rita promove II Simpósio de Onco-Hematologia, TMO e Terapia Celular Crédito da foto: Divulgação/CanvaEvento reúne os especialistas do país para debater inovações no tratamento do câncer no sangue, com... Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h36 ) twitter

Crédito da foto: Divulgação/Canva Nos dias 27 e 28 de junho, o Hospital Santa Rita realizará o II Simpósio de Onco-Hematologia, Transplante de Medula Óssea (TMO) e Terapia Celular, reunindo grandes nomes da hematologia brasileira em uma intensa programação científica. O evento, que conta com o apoio institucional do A.C.Camargo Cancer Center, tem como objetivo discutir avanços no diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas, além de abordar estratégias terapêuticas modernas como o TMO e as terapias celulares.

