Hotel virou boate para uma festa de aniversário e ninguém ficou sentado Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 10/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com vários planejamentos de festa no currículo, Luciana Almeida resolveu comemorar o seu próprio dia neste ano, celebrando 60 invernos calorosos. O tema foi “Uma noite na boate” e ela fez a playlist junto com a DJ, Larissa Tantan – com muita ‘disco music’. O local escolhido foi o salão de festas do Hotel Comfort Suites . Os convidados cumpriram à risca a proposta do convite e dançaram a noite toda.

Para saber mais sobre essa festa incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

MEC cria programa de educação financeira em escolas públicas; saiba como vai funcionar

Após 3 mortes em menos de 1 hora, segurança em Vila Velha é reforçada

Carinho com fãs, gol e invasão de campo: como foi a passagem de Neymar pelo ES