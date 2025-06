Hucam terá o dobro leitos de UTI e novo prédio para centro de pesquisas Perspectiva do projeto do novo CTI do Hucam. Foto: Divulgação/HucamHospital das Clínicas terá novo centro de pesquisa, além de mais... Folha Vitória|Do R7 08/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 08/06/2025 - 10h16 ) twitter

Perspectiva do projeto do novo CTI do Hucam. Foto: Divulgação/Hucam Com investimento total de R$ 45,4 milhões, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes), em Vitória, terá a UTI duplicada, o Pronto-Socorro modernizado e um Centro de Pesquisas Clínicas construído. Os recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) e de emendas parlamentares.

Saiba mais sobre essa importante ampliação e os benefícios para a saúde capixaba consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

