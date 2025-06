Humorista mata miss de 23 anos e diz que foi rejeitado pela vítima Humorista mata miss no Paraná. Foto: Reprodução/Redes SociaisRaissa Suellen e Marcelo Alves eram amigos de infância. Ela estava desaparecida... Folha Vitória|Do R7 10/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h36 ) twitter

Humorista mata miss no Paraná. Foto: Reprodução/Redes Sociais

A jovem Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, vencedora do título de Miss Serra Branca Teen da Bahia em 2020, foi morta após ser atraída para a casa do humorista Marcelo Alves, em Curitiba, que era seu amigo de infância. Ele confessou o crime e disse que agiu após ser rejeitado pela miss.

