Hytalo Santos: Record é autorizada a entrevistar influenciador na prisão para “Domingo Espetacular” Foto: Reprodução/ InstagramPrimeira entrevista do influenciador desde a prisão deve ser conduzida por Roberto Cabrini antes de transferência... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ Instagram A Justiça de São Paulo autorizou a TV Record a realizar uma entrevista com o influenciador Hytalo Santos, preso desde a semana passada sob suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

Leia Mais em Folha Vitória:

Bebês carnívoros: até onde vão as tendências alimentares?

Qual o melhor tipo de pão para a saúde? Especialistas explicam

VÍDEO | Mãe desabafa ao ver filho detido após morte em Terminal de Cariacica