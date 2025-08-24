IA e redes sociais: como é o futuro (e o presente) da medicina?
Imagem: CanvaEspecialistas apontam como a medicina vem se adaptando às novas tecnologias
Imagem: Canva
Da invenção do estetoscópio à telessaúde, a medicina vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, aos novos contextos e necessidades. Na era da Inteligência artificial e das redes sociais não seria diferente.
Imagem: Canva
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a tecnologia está moldando o futuro da medicina!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a tecnologia está moldando o futuro da medicina!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: