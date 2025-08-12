IBGE poderá contratar mais de 9,5 mil temporários para trabalhar em pesquisas Prédio do IBGE: processo seletivo deve ter edital publicado nos próximos 6 meses. Crédito: Divulgação/IBGEO Ministério da Gestão e... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Prédio do IBGE: processo seletivo deve ter edital publicado nos próximos 6 meses. Crédito: Divulgação/IBGE O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publicaram, nesta terça-feira (12), a portaria conjunta (nº 58/2025). O documento autoriza a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar, por tempo determinado, até 9.580 profissionais. Nesse sentido, o objetivo do processo seletivo é atender a necessidades temporárias do órgão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre as contratações!

Leia Mais em Folha Vitória:

ES compra 25 mil doses de vacina para combater surto de cinomose em pets

Até quando vai o frio? Saiba como fica o tempo no ES com nova mudança

Capixaba é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer