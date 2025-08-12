IBGE poderá contratar mais de 9,5 mil temporários para trabalhar em pesquisas
Prédio do IBGE: processo seletivo deve ter edital publicado nos próximos 6 meses. Crédito: Divulgação/IBGE O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publicaram, nesta terça-feira (12), a portaria conjunta (nº 58/2025). O documento autoriza a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar, por tempo determinado, até 9.580 profissionais. Nesse sentido, o objetivo do processo seletivo é atender a necessidades temporárias do órgão.
