Ícone de bom gosto para casa e corpo desembarca no Shopping Vitória Folha Vitória|Do R7 24/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ANDREA PENA | Coluna social

Os perfumes de Tânia

A maison que ganhou o Brasil pela curadoria e autoria de porcelanas, muranos e perfumes para casa e corpo chegou ao Shopping Vitória pelas mãos da própria fundadora, a mineira Tania Bulhões. O gazebo foi inaugurado com coquetel, semana passada, com RP de Dudu Altoé e presença do marketing da marca, Maira Campos, além de buffet de Jana Tannure e espumante Chandon. Entre as opções de presente está a linha Taniapele, voltada para linha de hidratantes e dermocosméticos. Confira a galeria…

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Festival em Santa Teresa terá aulas gratuitas de gastronomia; saiba como participar

Pablo Marçal compra casa de R$ 25 milhões nos EUA

Domingos Martins celebra época mais doce do ano com Jardim de Páscoa