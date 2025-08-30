Idosa atropelada por ônibus do Transcol na Serra morre após um mês internada
Foto: Reprodução/Tv VitóriaDelai tinha 74 anos e foi atropelada ao descer do ônibus e cair. Ela seguia para o aniversário do neto,...
Foto: Reprodução/Tv Vitória Depois de ser atropelada por um ônibus do Transcol e ficar pouco mais de um mês internada no Hospital Jayme Santos Neves, em Serra, a aposentada Delai Maria Martineli, de 74 anos, não resistiu e morreu no último domingo (25).
Foto: Reprodução/Tv Vitória Depois de ser atropelada por um ônibus do Transcol e ficar pouco mais de um mês internada no Hospital Jayme Santos Neves, em Serra, a aposentada Delai Maria Martineli, de 74 anos, não resistiu e morreu no último domingo (25).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: