Idosa perde todo o dinheiro da conta em golpe do vale-gás Antes de sair da casa da idosa, uma das suspeitas percebe a câmera e tenta esconder o rosto. Foto: Câmera de segurançaA idosa atendeu... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Antes de sair da casa da idosa, uma das suspeitas percebe a câmera e tenta esconder o rosto. Foto: Câmera de segurança Uma idosa, de 62 anos, foi vítima de um golpe em Cariacica. Duas mulheres se passaram por representantes de um programa do governo e extorquiram todo o dinheiro da vítima pelo golpe do vale-gás. O caso começou em junho deste ano e seguiu até agosto.

Saiba mais sobre essa história impactante e os detalhes do golpe no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cultura material africana na Galeria Arte e Pesquisa UFES

TCE-ES cobra governo do ES por plano de adaptação às mudanças climáticas

Vital gera impacto positivo na ocupação de hotéis em Vitória