Idosa perde todo o dinheiro da conta em golpe do vale-gás
Antes de sair da casa da idosa, uma das suspeitas percebe a câmera e tenta esconder o rosto. Foto: Câmera de segurança Uma idosa, de 62 anos, foi vítima de um golpe em Cariacica. Duas mulheres se passaram por representantes de um programa do governo e extorquiram todo o dinheiro da vítima pelo golpe do vale-gás. O caso começou em junho deste ano e seguiu até agosto.
Saiba mais sobre essa história impactante e os detalhes do golpe no nosso parceiro Folha Vitória.
