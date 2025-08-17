Idoso é agredido em Cariacica e câmera flagra o momento
Foto: Leitor Folha VitóriaFilha e neta são suspeitas, mas negam agressões
Foto: Leitor Folha Vitória Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um idoso, de 86 anos, foi agredido em São Conrado, Cariacica, no sábado (16). Segundo vizinhos, as duas mulheres que aparecem no vídeo dando tapas e socos na cabeça da vítima são filha e neta dele.
