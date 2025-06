Idoso é preso suspeito de dar socos na ex-mulher na frente da filha Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaVítima disse que as agressões aconteceram quando ela foi buscar a filha, de 8 anos, na casa do ex,... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Clei Santiago

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um idoso de 70 anos foi preso suspeito de ameaçar e agredir a ex-mulher, de 28 anos, na frente da filha do casal, de 8 anos. O caso aconteceu quando a vítima foi buscar a criança na residência do acusado, no bairro Nova Esperança, em Cariacica, nesta quarta-feira (11).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Equipes já resgataram 204 corpos no local de acidente aéreo na Índia

Mundo Bita faz show de graça no Parque Pedra da Cebola

Brasil Game Show 2025 terá PlayStation™ The Concert