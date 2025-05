Idoso morre e três pessoas ficam feridas após acidente em Viana Idoso morreu em acidente (Foto: Reprodução / TV Vitória)Idoso conduzia um dos carros envolvidos no acidente e morreu na hora Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 08h43 (Atualizado em 19/05/2025 - 08h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Idoso morreu em acidente (Foto: Reprodução / TV Vitória) Um acidente com dois carros na manhã de domingo (18), no bairro Caxias do Sul, em Viana, provocou a morte de um idoso, de 72 anos. A vítima conduzia um dos veículos envolvidos na colisão, que deixou ainda três pessoas feridas.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Trump e Kamala Harris manifestam apoio a Joe Biden após diagnóstico de câncer

Zoológico no RS é fechado após morte de 38 patos e cisnes por gripe aviária

Selic 14,75%: a conta da incompetência chegou