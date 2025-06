Idoso morre em acidente entre moto e carro em Águia Branca Motocicleta e carro envolvidos no acidente que resultou na morte de um homem na zona rural de Águia Branca, na manhã deste domingo (... Folha Vitória|Do R7 08/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 22h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Motocicleta e carro envolvidos no acidente que resultou na morte de um homem na zona rural de Águia Branca, na manhã deste domingo (08). Motorista do carro fez o teste do bafômetro e o resultado foi positivo. (Foto: Reprodução)

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cantor sertanejo Léo, é atingido por fogo durante show

Sines da Grande Vitória abrem mais de 2 mil vagas de emprego

Ataque em campo de futebol termina em morte em Cariacica