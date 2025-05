Iema abre processo seletivo com salário de R$ 5.589,89; veja vagas Foto: Divulgação/IemaVagas no Iema são para cargo de técnico de nível superior em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, com jornada...

