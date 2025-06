II Simpósio de Cuidados Paliativos Afecc-HSRC reforça a importância da humanização no tratamento oncológico Divulgação - Canva Capacitação e empatia em foco: simpósio promove práticas humanizadas no tratamento oncológico Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Divulgação - Canva Nos dias 26 e 27 de setembro de 2025, a Afecc-Hospital Santa Rita promoverá, no Hotel Golden Tulip Porto Vitória, o II Simpósio de Cuidados Paliativos, um evento voltado à capacitação de profissionais da saúde e à discussão de práticas humanizadas no atendimento a pacientes com doenças graves, especialmente o câncer. A programação reunirá especialistas de renome nacional, promovendo reflexões e trocas de experiências sobre um tema ainda pouco compreendido, mas de extrema relevância para a saúde pública.

Não perca a oportunidade de se aprofundar nesse tema crucial! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Tributação de dividendos: justiça fiscal ou excesso legal?

“Exímio atirador”: preso por matar empresário trabalhava como vigilante na Paraíba

Cuidados com a pele no inverno: proteção para adultos e crianças