Ilha de Santa Maria em festa: Motor está na final da Copa Vitória das Comunidades

Comemoração do Motor após o terceiro gol (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A comunidade da Ilha de Santa Maria está em festa e o motivo é a classificação do Motor para a final da Copa Vitória das Comunidades. O time batizado com o apelido do seu fundador, Saulo Chaves, é o primeiro finalista do torneio masculino.
