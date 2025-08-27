Ilha de Santa Maria em festa: Motor está na final da Copa Vitória das Comunidades Comemoração do Motor após o terceiro gol (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Motor elimina a Imperatriz do Forte e está na final da... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Comemoração do Motor após o terceiro gol (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A comunidade da Ilha de Santa Maria está em festa e o motivo é a classificação do Motor para a final da Copa Vitória das Comunidades. O time batizado com o apelido do seu fundador, Saulo Chaves, é o primeiro finalista do torneio masculino.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Ampla cria campanha enigmática para Richester transformando sabores secretos dos recheados em desafio digital

Dois ônibus são apedrejados na Rodovia Serafim Derenzi

Empresário desaparece após sair de casa com R$ 5 mil no ES