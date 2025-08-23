Logo R7.com
Imagens das câmeras da Terceira Ponte voltam a ser liberadas nesta segunda

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaDe acordo com a Semobi, serão quatro câmeras com imagens atualizadas a cada 30 segundos

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
As imagens de câmeras instaladas nos acessos à Terceira Ponte serão novamente disponibilizadas para a população a partir da próxima segunda-feira (25).

