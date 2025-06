Imóveis compactos ganham mercado nacional com 8,89% de valorização em 12 meses Unidade short stay do Itaparica Living Suits. Foto Sipolatti.Inc divulgação.Imóveis compactos valorizam mais Em maio de 2025, os apartamentos... Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Unidade short stay do Itaparica Living Suits. Foto Sipolatti.Inc divulgação. Imóveis compactos valorizam mais

Saiba mais sobre a valorização dos imóveis compactos e as tendências do mercado acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Operação no ES mira grupo que utilizava mergulhadores para esconder drogas em navios

Navio com 3 mil carros, parte deles elétricos, é abandonado no Pacífico após incêndio

Homem é preso após dar tapa no rosto de guarda municipal em Cachoeiro